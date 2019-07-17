Вступил в силу закон о госязыке: Какого размера штраф и за что

Штрафы будут начислять от 3400 грн до 11,9 тыс грн.

Теперь украинский язык является обязательным для использования во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины depositphotos.com

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу вчера, 16 июля. Он закрепляет за украинским языком статус единственного государственного языка, передает Ubr.

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То есть, теперь украинский язык является обязательным для использования во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, но закон не распространяется на личное общение и совершение религиозных обрядов.

За нарушение данного закона предусматривается штраф, сумма которого будет начисляться в зависимости от сферы:

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в гуманитарной сфере — 3400-5100 грн;

в государственной сфере — 3400-6800 грн;

для СМИ — 6800-11900 грн.

Уточняется, что нормы, касающиеся штрафов, начнут действовать через три года. Также, чтобы получить украинское гражданство, через два года нужно будет сдавать экзамен на уровень владения государственным языком.

Разные сферы получили разные термины для перехода на украинский язык:

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Госсектор: экзамен по украинскому языку претенденты на высокие государственные должности будут сдавать через 2 года;

экзамен по украинскому языку претенденты на высокие государственные должности будут сдавать через 2 года; СМИ: медиа дается 2,5 года на то, чтобы добавить украиноязычную версию сайта и сделать ее основной, а также начать выпускать печатную продукцию на государственном языке;

медиа дается 2,5 года на то, чтобы добавить украиноязычную версию сайта и сделать ее основной, а также начать выпускать печатную продукцию на государственном языке; Сфера обслуживания: предприятиям необходимо будет перейти на обслуживание и размещать информацию о товарах на украинском языке через 1,5 года;

предприятиям необходимо будет перейти на обслуживание и размещать информацию о товарах на украинском языке через 1,5 года; Реклама: распространение коммерческой информации в печатных СМИ, на телевидении и радио должно публиковаться на украинском языке через полгода.

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Уполномоченный по защите украинского языка или его заместитель будет контролировать исполнение норм закона, накладывать штрафы и выписывать предупреждения. Такого человека будет отбирать Кабмин по представлению уполномоченного Рады по правам человека и нескольких профильных ведомств в правительстве.

Ранее сообщалось, что бизнес подсчитал расходы на соответствие закону об украинском языке. Предприниматели готовятся отдавать деньги за обучение персонала украинскому языку.