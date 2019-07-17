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В НБУ назвали самую популярную купюру

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Больше всего по количеству в наличном обороте Украины находится банкнот номиналом 200 гривен.
Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 200 грн
Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 200 грн
Корреспондент

В наличном обращении в Украине на 1 июля 2019 года находилось наличности на общую сумму 393,8 млрд грн, в том числе банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.). Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка. 

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Как отметили в НБУ, в сравнении с началом года денежная наличность в обращении уменьшилась на 6,4 млрд грн (или на 1,6%). "Такая тенденция связана со стабильным трендом роста популярности безналичных расчетов", - говорится в сообщении.

Больше всего по количеству в наличном обороте Украины находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23% и 29% соответственно). Среднее количество банкнот на одного украинца составляла 67 штук, а монет различных номиналов (разменных и оборотных) - 314 штук.

Ранее сообщалось, что в НБУ прокомментировали пиратский шрифт на новой банкноте. В регуляторе проводят проверку по факту использования нелицензионного шрифта на купюре в 1000 гривен.

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Теги: гривна, НБУ, обращение, банкноты, наличные
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гость  (аноним)  17.07.2019, 15:15
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гость
И здесь зе напортачил! Никакого сладу с ним нет!
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