Члены ЦИК заработали около трети миллиона перед выборами-2019 в ВР

Члены ЦИК получили большую зарплату перед выборами в Раду, чем перед выборами президента.

Секретариат Центральной избирательной комиссии сообщил о том, что зарплата членов ЦИК за месяц до проведения внеочередных парламентских выборов составила от 226,6 тыс гривен до 304,8 тыс гривен, что больше зарплаты членов ЦИК на президентских выборах, передают Украинские новости.

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Так, глава комиссии Татьяна Слипачук заработала за июнь 248 442 гривны. Ее должностной оклад и надбавка за интенсивность труда оставили 53 тыс грн, персональная надбавка – 37 тыс грн, а премия еще почти 106 тыс грн.

Ее заместители Евгений Радченко и Олег Конопольский получили 244 742 и 250 028 гривен зарплаты соответственно, из которой оклад составляет почти 48 тыс, а премия - более 90 тыс.

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Самая высокая зарплата в июне была у секретаря Центризбиркома Наталии Бернацкой - 304 763 гривны, из которых оклад составляет 48 тыс, премия - более 95 тыс, а еще более 42 тыс - доплата за работу в выходные дни за февраль-апрель.

Члены ЦИК заработали перед выборами в парламент больше, чем перед выборами президента Украинские новости

Остальные 12 членов ЦИК получили от 226,6 тыс грн до 271,6 тыс грн. То есть, в среднем один член Центризбиркома получил в июне 252 тыс грн.

Остальные 12 членов ЦИК в среднем заработали по 252 тыс грн каждый Украинские новости

Ранее сообщалось, сколько Зеленский заработал за первые два месяца на посту президента. Зеленский получает только чистый оклад без надбавок и премий.