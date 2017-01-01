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Молдова договаривается с Украиной об использовании ПХГ

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Молдова намерена диверсифицировать источники энергоресурсов и рассматривает возможность реверса из Европы.
Компании из других стран активно используют украинские ПХГ
Компании из других стран активно используют украинские ПХГ
flickr.com

Власти Молдовы ведут переговоры с Украиной о возможном использовании ее подземных хранилищ газа с целью диверсификации источников энергоресурсов. Об этом сказал министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску, сообщает Euractiv в среду, 17 июля. 

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"Наше текущее газовое соглашение с Россией истекает в конце этого года. Поэтому мы будем вести переговоры о новом соглашении о ценообразовании на газ. Продолжаются также переговоры с Украиной о потенциальной аренде определенного газового хранилища в Украине, и задействования через это газохранилище реверсных поставок газа из Европы", – сказал Попеску.

Он добавил, что у Молдовы также "есть возможности для использования других газовых ресурсов". В частности строится газопровод из Румынии, который будет готов в следующем году. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 км, им можно будет импортировать 1,5 млрд кубов газа, что полностью покрывает потребности Молдовы без Приднестровья.

Ранее сообщалось, что Украина предложила Молдове импорт газа из ЕС. Благодаря украинской ГТС Молдова сможет самостоятельно импортировать газ из Европы в случае необходимости.

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Теги: Украина, газ, Румыния, Молдова, Кишинев, ПХГ
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