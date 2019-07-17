Шелковый путь оказался невыгодным для Украины
Китай не использует транспортный коридор Новый Шелковый путь, отправляя грузы преимущественно через Казахстан, Россию и Беларусь. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Виктор Довгань в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованному в среду, 17 июля.
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Тем не менее, транспортный коридор развивается, пусть и медленнее, чем ожидали.
"Каждый день из Черноморска идут два парома - это 150-200 вагонов. И это только паромы, а есть еще грузовые корабли, где цифры по перевозке товаров по направлению Восток-Запад в два раза больше. Мы отправляем грузы, которые запрещены к транзиту через Россию. Другой вопрос в том, что эти грузы заканчивают свой путь в Казахстане и не идут в Китай", - сообщил замминистра.
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Он также отметил, что из-за низких объемов импорта из стран Средней Азии, поезда, следующие по этому транспортному коридору нечем загрузить в обратную сторону. Поэтому перевозчикам приходится оплачивать перегонку порожних вагонов, что очень дорого и негативно влияет на рынки сбыта.
По его словам, сегодня в восточном направлении идут 66 поездов, тогда как раньше могло стоять до 600 каждый день.
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Довгань отметил, что с 2016 года, после того как РФ ввела ограничения, экспорт в эти страны сократился в 10 раз.
По его словам, Украина с каждым днем становится все более неконкурентной на этих рынках. Он уточнил, что причиной этому – дешевая российская продукция, которая заменяет украинскую, поскольку та стала дорогой из-за дороги.
Ранее сообщалось, что в 2017 году Украина присоединилась к новому Шелковому пути из Китая. Китайская сторона согласовала нить графика поезда, который будет проходить из Чжэнчжоу через территорию Украины в Евросоюз.
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х()хлов все кидают!!!!!
хохлятские рабы нужны для уборки говна и биологических опытов!!!!