Шелковый путь оказался невыгодным для Украины

Из-за транзитных ограничений России украинский экспорт в Среднюю Азию упал в десять раз за три года.

Китай не использует транспортный коридор Новый Шелковый путь, отправляя грузы преимущественно через Казахстан, Россию и Беларусь. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Виктор Довгань в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованному в среду, 17 июля.

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"Несмотря на постоянные переговоры с китайцами, пока что Новый Шелковый путь не работает. И пока что он для них остается геополитически запасным. Они используют его для переговоров с россиянами, для апелляции по снижению их тарифов и т.д.", - констатировал он.

Тем не менее, транспортный коридор развивается, пусть и медленнее, чем ожидали.

"Каждый день из Черноморска идут два парома - это 150-200 вагонов. И это только паромы, а есть еще грузовые корабли, где цифры по перевозке товаров по направлению Восток-Запад в два раза больше. Мы отправляем грузы, которые запрещены к транзиту через Россию. Другой вопрос в том, что эти грузы заканчивают свой путь в Казахстане и не идут в Китай", - сообщил замминистра.

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Он также отметил, что из-за низких объемов импорта из стран Средней Азии, поезда, следующие по этому транспортному коридору нечем загрузить в обратную сторону. Поэтому перевозчикам приходится оплачивать перегонку порожних вагонов, что очень дорого и негативно влияет на рынки сбыта.

"Раньше у нас были большие рынки сбыта в Средней Азии - в основном продукты питания, которые прибывали фурами и вагонами. Сейчас они едут двумя паромами: через Черное море и Каспий. Это в два раза дороже, а некоторая продукция, например, продукция Roshen, не всегда выдерживает этот путь", - заявил Довгань.

По его словам, сегодня в восточном направлении идут 66 поездов, тогда как раньше могло стоять до 600 каждый день.

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Довгань отметил, что с 2016 года, после того как РФ ввела ограничения, экспорт в эти страны сократился в 10 раз.

По его словам, Украина с каждым днем становится все более неконкурентной на этих рынках. Он уточнил, что причиной этому – дешевая российская продукция, которая заменяет украинскую, поскольку та стала дорогой из-за дороги.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Украина присоединилась к новому Шелковому пути из Китая. Китайская сторона согласовала нить графика поезда, который будет проходить из Чжэнчжоу через территорию Украины в Евросоюз.