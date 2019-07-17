Гройсман: Минималка в 2020 году - 5 500 грн, средняя зарплата – 620 долл
На заседании правительства 17 июля премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал, что власть Украины может повысить минимальную зарплату до 5 500 грн, а среднюю зарплату ожидают на уровне 620 долларов (16 тыс 120 грн).
Читай также: Украинский бизнес дал прогноз по инфляции и курсу
Но он уточнил, что очень важно обращать внимание на реальное состояние экономики, так как существует второй вариант событий, когда включат печатный станок и начнут разгонять инфляцию, и делать разовые подачки, что приведет к дефолту или финансовому кризису.
Отмечается, что никаких решений об увеличении минималки с 2020 года на данный момент Кабмин не принял, сейчас она составляет 4 174 гривны.
Смотри запись с заседания Кабинета министров 17 июля 2019 года
Ранее сообщалось, что произойдет, если зарплаты в Украине заметно увеличат. В Минэкономики обнародовали размер зарплат на следующие 4 года.
Полная версия правил