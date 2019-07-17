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Гройсман: Минималка в 2020 году - 5 500 грн, средняя зарплата – 620 долл

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Гройсман уточнил, что в Украине может быть также второй неблагоприятный сценарий.
Пока Кабмин не принял окончательного решения по поводу минимальной зарплаты в Украине на 2020 год
Пока Кабмин не принял окончательного решения по поводу минимальной зарплаты в Украине на 2020 год
Урядовий портал

На заседании правительства 17 июля премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал, что власть Украины может повысить минимальную зарплату до 5 500 грн, а среднюю зарплату ожидают на уровне 620 долларов (16 тыс 120 грн). 

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Но он уточнил, что очень важно обращать внимание на реальное состояние экономики, так как существует второй вариант событий, когда включат печатный станок и начнут разгонять инфляцию, и делать разовые подачки, что приведет к дефолту или финансовому кризису.

Отмечается, что никаких решений об увеличении минималки с 2020 года на данный момент Кабмин не принял, сейчас она составляет 4 174 гривны.

Смотри запись с заседания Кабинета министров 17 июля 2019 года

Ранее сообщалось, что произойдет, если зарплаты в Украине заметно увеличат. В Минэкономики обнародовали размер зарплат на следующие 4 года.

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Теги: Владимир Гройсман, премьер-министр, зарплата в украине, минималка, минимальная зарплата в украине, средняя зарплата в украине
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
МаксимУм    17.07.2019, 17:41
Оценка:  +1
МаксимУм
Ах, как хочется остаться у власти...
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