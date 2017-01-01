В Кореи женщина случайно измельчила 550 тыс вон и склеила обратно

На восстановление купюр ушел месяц.

Порезанные банкноты в 50 тыс вон составляют примерно 600 долларов по курсу Южной Кореи depositphotos.com

Издание Asia One сообщило о том, что жительница Южной Кореи по ошибке измельчила 550 тыс вон в шредере, а затем восстановила банкноты за один месяц, передает ТСН.

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Кореянка случайно положила конверт, в котором было 11 банкнот по 50 тысяч вон (12,1 тыс грн) в офисный шредер. Когда она поняла, что произошло, купюры были уже измельчены.

В сети девушке подсказали, что склеенные банкноты можно поменять в банке, потому она приняла решение их восстановить с помощью клея. Помогали кореянке муж и дочь.

Банк принял склеенные купюры и обменял их на новые. Начальник оценил старания женщины и угостил ее обедом.

Ранее сообщалось, что в НБУ показали, как проходит процесс утилизации денег. Журналисты посетили хранилища Нацбанка и узнали, как старые деньги превращают в “опилки“ и складывают в “ульи“.