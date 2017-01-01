Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кореи женщина случайно измельчила 550 тыс вон и склеила обратно

Комментариев: 0
На восстановление купюр ушел месяц.
Порезанные банкноты в 50 тыс вон составляют примерно 600 долларов по курсу Южной Кореи
Порезанные банкноты в 50 тыс вон составляют примерно 600 долларов по курсу Южной Кореи
depositphotos.com

Издание Asia One сообщило о том, что жительница Южной Кореи по ошибке измельчила 550 тыс вон в шредере, а затем восстановила банкноты за один месяц, передает ТСН. 

Читай также: В НБУ прокомментировали пиратский шрифт на новой банкноте

Кореянка случайно положила конверт, в котором было 11 банкнот по 50 тысяч вон (12,1 тыс грн) в офисный шредер. Когда она поняла, что произошло, купюры были уже измельчены.

В сети девушке подсказали, что склеенные банкноты можно поменять в банке, потому она приняла решение их восстановить с помощью клея. Помогали кореянке муж и дочь.

Банк принял склеенные купюры и обменял их на новые. Начальник оценил старания женщины и угостил ее обедом.

Ранее сообщалось, что в НБУ показали, как проходит процесс утилизации денег. Журналисты посетили хранилища Нацбанка и узнали, как старые деньги превращают в “опилки“ и складывают в “ульи“.

Поделись:
Теги: банкноты, утилизация банкнот, случайность, порезанные банкноты, порезанные купюры, южнокорейский вон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь