Какими были золотовалютные резервы Украины последние 5 лет: Инфографика

Из-за избирательного процесса МВФ остановило сотрудничество с Украиной, но в 2019 году государству нужно выплатить миллиардные внешние долги.

В Украине за последние пять лет золотовалютные резервы колебались в лучшую и худшую стороны. Слово и дело проанализировало, как они менялись в течении 2014-2019 годах, а также первые четыре месяца текущего года.

Читай также: Минфин взял рекордный займ на внутреннем рынке

Для удобства сравнения принимались во внимание данные по состоянию на январь соответствующего года.

В январе 2014 года золотовалютные резервы Украины составляли 17 085,6 млн долларов, а через год этот показатель упал до 6 419,6 млн долларов (-62,4%).

К началу 2016 года в целом золотовалютные резервы составили 13 441, 6 млн долларов (+109,4%), в следующем году – 15 445 млрд долларов, в 2017-м – 18 580,3 млн и в январе 2019 года – 20 819,7 млн долларов (+12,1% к предыдущему году).

Читай также: НБУ резко увеличил покупку валюты на межбанке

Кроме того, ценные бумаги в иностранной валюте составляли 11 990,1 млн долларов, а уже в начале 2015 года этот показатель упал до 4 099,5 млн долларов (-65,8%). В течение года ситуацию удалось удержать и даже увеличить показатели до 7 265,8 (+ 77,2%).

По состоянию на январь 2017 года ценные бумаги стоили 10 268,6 млн долларов (41,3%), а через год добавили еще 38,3%. В начале 2019 года этот показатель составлял 16 018,8 млн долларов.

Размер международных резервов Украины на протяжении мая 2019 года снизился на 5,5% (на 1 123,12 млн долларов) из-за значительных объемов погашений по государственному долгу и на 1 июня составил 19 401,60 млн долларов. С начала года резервы сократились на 1 418,83 млн долларов (на 6,8%).

Читай также: Украинцы увеличивают продажу валюты, несмотря на падение курсов

На протяжении прошлого месяца Украина выплатила 1,8 млрд долларов по внешнему государственному долгу, выполнив все обязательства перед МВФ и другими международными финансовыми организациями, а также по еврооблигациям и облигациями внутреннего государственного займа.

В НБУ рассказали, что пауза в сотрудничестве с МВФ является ключевым макроэкономическим риском для финансовой стабильности, что приводит к удорожанию рефинансирования государственного долга, в том числе на международных рынках частного капитала.

Читай также: Украина резко нарастила международные резервы

"Доступ к ним сейчас критически необходим, ведь Украина проходит период пиковых выплат по внешнему долгу. Завершение избирательного цикла позволит в ближайшие месяцы пересмотреть текущую программу сотрудничества с МВФ или начать новую", – добавили в НБУ.

Как менялись ЗВР в Украине с 2014 по 2019 года Слово и дело

Ранее сообщалось, как за полгода выполнили госбюджет. Почти половину запланированных доходов уже собрали.