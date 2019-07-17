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Какими были золотовалютные резервы Украины последние 5 лет: Инфографика

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Из-за избирательного процесса МВФ остановило сотрудничество с Украиной, но в 2019 году государству нужно выплатить миллиардные внешние долги.
На протяжении прошлого месяца Украина выплатила 1,8 млрд долларов по внешнему государственному долгу
На протяжении прошлого месяца Украина выплатила 1,8 млрд долларов по внешнему государственному долгу
depositphotos.com

В Украине за последние пять лет золотовалютные резервы колебались в лучшую и худшую стороны. Слово и дело проанализировало, как они менялись в течении 2014-2019 годах, а также первые четыре месяца текущего года. 

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Для удобства сравнения принимались во внимание данные по состоянию на январь соответствующего года.

В январе 2014 года золотовалютные резервы Украины составляли 17 085,6 млн долларов, а через год этот показатель упал до 6 419,6 млн долларов (-62,4%).

К началу 2016 года в целом золотовалютные резервы составили 13 441, 6 млн долларов (+109,4%), в следующем году – 15 445 млрд долларов, в 2017-м – 18 580,3 млн и в январе 2019 года – 20 819,7 млн долларов (+12,1% к предыдущему году). 

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Кроме того, ценные бумаги в иностранной валюте составляли 11 990,1 млн долларов, а уже в начале 2015 года этот показатель упал до 4 099,5 млн долларов (-65,8%). В течение года ситуацию удалось удержать и даже увеличить показатели до 7 265,8 (+ 77,2%).

По состоянию на январь 2017 года ценные бумаги стоили 10 268,6 млн долларов (41,3%), а через год добавили еще 38,3%. В начале 2019 года этот показатель составлял 16 018,8 млн долларов.

Размер международных резервов Украины на протяжении мая 2019 года снизился на 5,5% (на 1 123,12 млн долларов) из-за значительных объемов погашений по государственному долгу и на 1 июня составил 19 401,60 млн долларов. С начала года резервы сократились на 1 418,83 млн долларов (на 6,8%). 

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На протяжении прошлого месяца Украина выплатила 1,8 млрд долларов по внешнему государственному долгу, выполнив все обязательства перед МВФ и другими международными финансовыми организациями, а также по еврооблигациям и облигациями внутреннего государственного займа.

В НБУ рассказали, что пауза в сотрудничестве с МВФ является ключевым макроэкономическим риском для финансовой стабильности, что приводит к удорожанию рефинансирования государственного долга, в том числе на международных рынках частного капитала. 

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"Доступ к ним сейчас критически необходим, ведь Украина проходит период пиковых выплат по внешнему долгу. Завершение избирательного цикла позволит в ближайшие месяцы пересмотреть текущую программу сотрудничества с МВФ или начать новую", – добавили в НБУ.

Как менялись ЗВР в Украине с 2014 по 2019 года
Как менялись ЗВР в Украине с 2014 по 2019 года
Слово и дело

Ранее сообщалось, как за полгода выполнили госбюджет. Почти половину запланированных доходов уже собрали.

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Теги: золотовалютные резервы украины, ценные бумаги в украине, овгз, экономика украины, экономика украины 2019
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