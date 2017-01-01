Гривна стабильна: Курс валют на 18 июля

Курс доллара на межбанке в продаже упал на 7 копеек – до 25,89 грн/долл, курс в покупке понизился на 6 копеек – 25,87 грн/долл.

В обменниках доллар утром 18 июля можно купить по 26,1 грн/долл bigmir.net

На 18 июля, четверг, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2586,2087 гривны (-0,2055);

– 100 евро – 2900,7443 гривны (-2,2996).

Национальный банк Украины сохранил на прежнем уровне курс гривны – 25,86 гривен за доллар, а евро подешевел на 2 копейки.

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 7 копеек – до 25,89 грн/долл, курс в покупке понизился на 6 копеек – 25,87 грн/долл.

Ранее сообщалось, что в Кореи женщина случайно измельчила 550 тыс вон и склеила обратно. На восстановление купюр ушел месяц.