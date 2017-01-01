Цены на нефть снижаются на статистике из США

Минэнерго США обнародовало данные о запасах нефти и продуктов нефтепереработки в стране.

Запасы нефти в США за неделю уменьшились, но цены все равно падают Getty Images

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются на данных о значительном росте запасов продуктов нефтепереработки в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 17 июля.

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Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,48 (0,75%) – до $63,87 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $0,60 (1,04%) – до $57,02 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,85 в пользу Brent.

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Согласно данным Минэнерго США, запасы бензина в стране выросли на 3,6 млн баррелей, хотя эксперты рынка ожидали снижения показателя на 0,9 млн баррелей. Также запасы дистилляторов увеличились на 5,7 млн баррелей, вместо прогнозируемого снижения на 0,6 млн баррелей. При этом коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 3,1 млн баррелей, или на 0,7% – до 455,9 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что Укртранснафта начала транспортировать нефть США. Американское "черное золото" отправляют на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса – Кременчуг.