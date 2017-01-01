Фондовый рынок США закрылся снижением

Торги на Американской фондовой бирже в среду, 17 июля, закончились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Нью-Йоркская фондовая биржа Getty Images

Индекс Dow Jones потерял 0,42% – до 27219,85 пункта. Читай также: Какими были золотовалютные резервы Украины последние 5 лет: Инфографика Индекс S&P 500 снизился на 0,65% – до 2984,42 пункта. NASDAQ уменьшился на 0,46% – до 8185,21 пункта. Ранее сообщалось, что США вводят антидемпинговые пошлины на трубы из Украины. В рамках действовавшего соглашения Интерпайп продавал нефтегазовые трубы по справедливым рыночным ценам.

КорреспонденТ.biz