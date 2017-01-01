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МВФ считает курс доллара США завышенным

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С учетом основных экономических индикаторов курс доллара США завышен на 6-12 процентов.
МВФ посчитал курс американского доллара значительно завышенным
МВФ посчитал курс американского доллара значительно завышенным
depositphotos.com

Международный валютный фонд проанализировал динамику доллара США и пришел к выводу, что курс американской валюты значительно завышен. Об этом передает DW

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Эксперты определили, что с учетом основных экономических индикаторов курс доллара США завышен на 6-12 процентов.

Что касается курсов валют евро, иен и юаня, то они находятся на приемлемом уровне. Для Германии он даже занижен на 8-18 процентов - это с учетом высокого положительного сальдо текущих операций в стране.

Ранее сообщалось, что глава МВФ уходит в отставку ради должности председателя Центробанка ЕС. Кристин Лагард заявила, что покидает должность главы Международного валютного фонда.

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Теги: США, МВФ, курс долара
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