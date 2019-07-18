Зеленский внес законопроект о наказании за незаконное обогащение: Что в нем
Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о противодействии незаконному обогащению чиновников вчера, 17 июля. Офис президента утверждает, что законопроект согласован с МВФ, Всемирным банком и экспертами из США, которых отказались называть, передает UBR.
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Команда Зеленского заверила, что подготовила закон согласно всем претензиям Конституционного суда, чтобы избежать его повторной отмены.
В версии президента уголовная ответственность за незаконное обогащение выглядит так:
- Лишение свободы на срок от 5 до 10 лет;
- Запрет занимать определенные должности до 3-х лет.
Такое наказание грозит каждому чиновнику, в перечне приобретенных активов которого появится имущество (или средства), стоимость которого на 12 тыс необлагаемых минимумов (10,7 млн грн – в целях квалификации преступлений НДМГ устанавливается на уровне налоговой социальной льготы 906,5 грн) превысит их подтвержденный доход.
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Кроме того, уточняется, что под получением актива понимается не только оформление права собственности, но и то имущество, которым владеет другое лицо по согласованию или распоряжению чиновника.
Проверять доходы и их законность должен будет Высший антикоррупционный суд по представлению НАБУ или специализированной антикоррупционной прокуратуры (в ряде случаев - еще и Генпрокуратуры).
Отмечается, что применять нормы нового законопроекта можно задним числом: составить иск антикоррупционные органы могут в отношении чиновников, разница между доходами и стоимостью приобретенных активов в последние три года (до вступления закона в силу) которых, превышает 500 прожиточных минимумов.
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Если силовики смогут доказать неправомерность полученных чиновником богатств, суд должен принять решение также о конфискации таких активов в пользу государства.
Прежде, чем закон моет вступить в силу, его должны одобрить 226 народных депутатов, а также президент.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд 26 февраля 2018 года решил, что положения статьи УК о незаконном обогащении не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, указанная статья якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
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