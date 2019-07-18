Команда ЗЕ ищет способ отменить коммуналку для людей после 70 лет - видео

Отменить коммунальные тарифы хотят малообеспеченным пенсионерам.

На Youtube-канале Зе!Президент выложили видео, в котором Владимир Зеленский поделился, что его команда пытается найти способ отменить коммунальные тарифы малообеспеченным пенсионерам, которым исполнилось 70 лет.

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“Есть идея, сейчас очень сложно о ней говорить, но идея очень креативная. Сейчас находят наши ребята экономическую модель, как людям, которым за 70 лет, когда уже человек не может, он не только на пенсии, но и физически не может работать, и он уже достаточно работал на страну по 40-50 лет, как этому человеку не платить коммуналку.

Я очень хочу, именно те люди, которые малообеспеченные. Я думаю, что у нас получится, я очень хочу“, - отметил Зеленский.

Он уточнил, что старается снизить тарифы в Украине, но для этого ему нужна помощь правительства. Он рассказал, что МВФ и Всемирный банк не будут этому препятствовать, но хотят знать, за счет каких средств такое предложение будет осуществлено.

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“Надо правительство и нужно большое желание. Мы уже даже говорили с МВФ, со Всемирным банком, они очень боялись, что мы будем резко снижать тарифы. Не потому что они против, потому что они не знают за счет кого и за счет чего. Чтобы не было дыры в бюджете. Только желание.

Мы это обязательно сделаем. Мы уже снизили тарифы, мне кажется, на 12%. Это мало, но это первый шаг“, - объяснил президент.

Ранее сообщалось, что произойдет, если зарплаты в Украине заметно увеличат. В Минэкономики обнародовали размер зарплат на следующие 4 года.