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Министр Фриз получила долгожданную зарплату впервые за полгода – документ

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Министру по делам ветераном полгода не выплачивали зарплату из-за юридических издержек.
Ирина Фриз впервые за полгода получила зарплату в размере 21,6 тыс грн
Ирина Фриз впервые за полгода получила зарплату в размере 21,6 тыс грн
mva.gov.ua

В Министерстве по делам ветеранов сообщили, что министр Ирина Фриз получила первую зарплату за июнь в размере 21,3 тыс грн впервые за полгода, поскольку не было завершено юридическое формирование министерства, передают Украинские новости. 

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Зарплата министра по делам ветеранов составила 21 280 грн, из которых должностной оклад составляет 16 тыс грн, а надбавка за выслугу лет – 5 280 грн.

После удержания налогов, фактическая сумма средств, полученная министром, составила 17 130 гривен. 

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Кроме того, зарплата заместителя министра Александра Терещенко составила 14 тыс гривен, государственного секретаря Людмилы Дараган - 34,1 тыс гривен.

Документ о начислении заработной платы Ирины Фриз
Документ о начислении заработной платы Ирины Фриз
Украинские новости

Ранее сообщалось, что члены ЦИК заработали около трети миллиона перед выборами-2019 в ВР. Члены ЦИК получили большую зарплату перед выборами в Раду, чем перед выборами президента.

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Теги: зарплата, зарплата членов кабинета министров, зарплата министра, зарплата госслужащих в украине, зарплата в украине, заработная плата в украине
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