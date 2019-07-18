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Исполнительная служба арестовала 4,3 тыс грн Порошенко по иску Портнова

Комментариев: 2
Средства арестованы на счете партии Порошенко Европейской солидарности.
Бывший заместитель главы Администрации Президента при экс-президенте беглеце Викторе Януковиче Андрей Портнов
Бывший заместитель главы Администрации Президента при экс-президенте беглеце Викторе Януковиче Андрей Портнов
aportnov.com

В своем Telegram-канале бывший заместитель главы Администрации Президента при экс-президенте беглеце Викторе Януковиче Андрей Портнов сообщил, что Исполнительная служба арестовала 4,3 тыс гривен на банковском счете политической партии Европейская солидарность за невыполнение судебного решения. 

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Решение Исполнительной службы он также прикрепил.

Он уточнил, что средства арестованы в рамках выигранного им иска о защите чести и достоинства, а также уточнил, что вскоре их переведут на его счет принудительно.

Постановление о наложении ареста на денежные средства партии вынесено 16 июля и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что бывший замглавы Администрации президента опубликовал документы Порошенко, в которых утверждается, что в 2015 году Порошенко купил аккумуляторную компанию.

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Теги: Андрей Портнов, замглавы АП времен Януковича, иск, Исполнительная служба, арест счета, Петр Порошенко, Европейская солидарность
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Комментариев (2)
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Кайдаш    18.07.2019, 15:02
Оценка:  0
Кайдаш
Ну не сходит Педро один раз в кабак, делов то....
vicinq    18.07.2019, 14:50
Оценка:  -1
vicinq
Петя конечно презерватив но в сравнении с .андоном портновым пушистый портнов ВРАГ Украины крапка. Порошенко упырь расхититель бюджетов ...конфисковать награбленное отстранить от политики нехай вместе на зоне рукавицы шьют портнову 25 лет без помилования Пете 15 после 10 за заслуги а они были помило
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