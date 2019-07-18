Исполнительная служба арестовала 4,3 тыс грн Порошенко по иску Портнова

Средства арестованы на счете партии Порошенко Европейской солидарности.

В своем Telegram-канале бывший заместитель главы Администрации Президента при экс-президенте беглеце Викторе Януковиче Андрей Портнов сообщил, что Исполнительная служба арестовала 4,3 тыс гривен на банковском счете политической партии Европейская солидарность за невыполнение судебного решения.

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Решение Исполнительной службы он также прикрепил.

Он уточнил, что средства арестованы в рамках выигранного им иска о защите чести и достоинства, а также уточнил, что вскоре их переведут на его счет принудительно.

Постановление о наложении ареста на денежные средства партии вынесено 16 июля и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что бывший замглавы Администрации президента опубликовал документы Порошенко, в которых утверждается, что в 2015 году Порошенко купил аккумуляторную компанию.