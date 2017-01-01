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Нацбанк понизил учетную ставку

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Инфляция снизится до 6,3% на конец этого года, а в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5%, прогнозируют в НБУ.
Нацбанк продолжает цикл смягчения монетарной политики
Нацбанк продолжает цикл смягчения монетарной политики
flickr.com

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 18 июля. 

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В Нацбанке отметили, что продолжают цикл смягчения монетарной политики, поскольку видят тенденцию замедления инфляции до цели 5%.

В июне 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,0%, приблизившись к траектории апрельского прогноза после ее отклонения в предыдущие месяцы под действием временных факторов. Базовая инфляция в течение второго квартала несколько замедлилась (до 7,4%) и была близка к прогнозу НБУ – говорится в сообщении.

Указано, что жесткая монетарная политика продолжала быть весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены, в том числе из-за укрепления обменного курса относительно валют стран-торговых партнеров и снижения инфляционных ожиданий населения, бизнеса, банков и финансовых аналитиков. 

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В то же время показатели инфляции оставались сравнительно высокими как из-за давления со стороны потребительского спроса и производственных затрат, так и значительных темпов роста административно регулируемых цен.

В НБУ прогнозируют, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года, а в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес дал прогноз по инфляции и курсу. Нацбанк обнародовал опрос предпринимателей о перспективах страны. Украинские компании ожидают экономического роста, замедления инфляции и ослабления девальвации гривны.

 

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Теги: экономика, инфляция, НБУ, Нацбанк, экономика Украины, учетная ставка, украинская экономика
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