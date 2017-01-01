Нацбанк понизил учетную ставку
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в четверг, 18 июля.
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В Нацбанке отметили, что продолжают цикл смягчения монетарной политики, поскольку видят тенденцию замедления инфляции до цели 5%.
Указано, что жесткая монетарная политика продолжала быть весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены, в том числе из-за укрепления обменного курса относительно валют стран-торговых партнеров и снижения инфляционных ожиданий населения, бизнеса, банков и финансовых аналитиков.
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В то же время показатели инфляции оставались сравнительно высокими как из-за давления со стороны потребительского спроса и производственных затрат, так и значительных темпов роста административно регулируемых цен.
В НБУ прогнозируют, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года, а в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.
Ранее сообщалось, что украинский бизнес дал прогноз по инфляции и курсу. Нацбанк обнародовал опрос предпринимателей о перспективах страны. Украинские компании ожидают экономического роста, замедления инфляции и ослабления девальвации гривны.
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