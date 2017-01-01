Нацбанк улучшил прогноз по экономике

Прогноз роста ВВП в текущем году повышен на полпроцента, а в следующем на 0,3% - до 3% и 3,2% соответственно.

Экономика будет расти больше, чем ожидалось, говорят в НБУ Корреспондент.net

Национальный банк повысил прогноз роста экономики Украины на 2019 год с 2,5% до 3%, а на 2020-й - с 2,9% до 3,2%. Об этом говорится на сайте регулятора в четверг, 18 июля.

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Пересмотр прогноза связан с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых, отметили в центробанке.

Как сообщается, внутренний спрос будет оставаться основным драйвером экономического роста и в ближайшие годы. Прирост частного потребления замедлится, но будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств - зарплат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы.

Также весомую поддержку экономике будут предоставлять инвестиции в основной капитал, которые, по прогнозу НБУ, продолжат расти высокими темпами.

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Основным предположением макроэкономического прогноза НБУ остается сохранение сотрудничества с МВФ. Это позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, а также поддерживать интерес инвесторов к украинским активам.

Сдерживающими факторами для экономического роста НБУ называет слабую экономическую активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита газа в Европу.

Ранее сообщалось, что произойдет, если зарплаты в Украине заметно увеличат. В Минэкономики обнародовали размер зарплат на следующие 4 года.