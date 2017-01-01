Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Нацбанке рассказали о новой программе МВФ: 2 млрд долл уже в этом году

Комментариев: 0
В рамкой новой программы, старт которой ожидается в этом году, Украина может получить 5-10 миллиардов долларов.
Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб
Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб
bank.gov.ua

Национальный банк ожидает получение Украиной транша МВФ в два миллиарда долларов в рамках новой программы до конца текущего года. Об этом в четверг, 18 июля, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, пишет УНИАН

Читай также: МВФ считает курс доллара США завышенным

"В этом году, в четвертом квартале, мы ожидаем, что, скорее всего, будет новая программа с МВФ. В этом году она начнется, и Украина получит 2 млрд долл и также по 2 млрд долл в последующие годы", - сказал Сологуб.

Ссылаясь на опыт других стран и квоту Украины в МВФ, в НБУ оценили потенциальный срок новой программы структурного финансирования в 3-4 года, а потенциальный объем – в 5-10 млрд долл..

Ранее сообщалось, что Нацбанк улучшил прогноз по экономике. Прогноз роста ВВП в текущем году повышен на полпроцента, а в следующем на 0,3% - до 3% и 3,2% соответственно.

Поделись:
Теги: кредиты, МВФ, НБУ, Нацбанк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь