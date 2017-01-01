В Нацбанке рассказали о новой программе МВФ: 2 млрд долл уже в этом году

В рамкой новой программы, старт которой ожидается в этом году, Украина может получить 5-10 миллиардов долларов.

Национальный банк ожидает получение Украиной транша МВФ в два миллиарда долларов в рамках новой программы до конца текущего года. Об этом в четверг, 18 июля, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, пишет УНИАН.

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"В этом году, в четвертом квартале, мы ожидаем, что, скорее всего, будет новая программа с МВФ. В этом году она начнется, и Украина получит 2 млрд долл и также по 2 млрд долл в последующие годы", - сказал Сологуб.

Ссылаясь на опыт других стран и квоту Украины в МВФ, в НБУ оценили потенциальный срок новой программы структурного финансирования в 3-4 года, а потенциальный объем – в 5-10 млрд долл..

Ранее сообщалось, что Нацбанк улучшил прогноз по экономике. Прогноз роста ВВП в текущем году повышен на полпроцента, а в следующем на 0,3% - до 3% и 3,2% соответственно.