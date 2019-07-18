На дизтопливо и сжиженный газ из РФ Кабмин ввел спецпошлины – Герус

Такое решения принято в ответ на расширение экономических санкций России.

По прогнозам Геруса, украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год благодаря новым пошлинам flickr.com

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на своей странице в Facebook заявил о том, что Кабмин принял постановление, согласно которому на импорт из Российской Федерации дизельного топлива, поставляемого трубопроводным транспортом, и сжиженного газа вводится специальная пошлина.

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"Вчера Кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое общее решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", - сообщил Герус.

Он уточнил, что согласно новому решению:

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специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года;

специальная пошлина на поставки сжиженного газа составит 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября.

"Соответствующие пошлины снимут сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизельпровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долл/т, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долл/т", - отметил Герус.

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Герус заверил, что таким образом маржа трейдера будет приведена к обычным рыночных уровням и "соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС".

"Все трейдеры будут в равных условиях. Повышать цены у одного отдельного импортера возможности не будет, потому сразу будет идти конкурентное замещение ресурса из альтернативных источников: Беларусь, страны ЕС (Литва, Польша), поставки морем и тому подобное. Такое решение это что-то вроде windfall tax", - пояснил он.

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По его прогнозам, украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год.

"По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения", - отметил Герус.

Ранее сообщалось, что Украина продлила запрет на импорт товаров из РФ на 2020 год. Однако Кабмин сделал некоторые послабления.