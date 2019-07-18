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На дизтопливо и сжиженный газ из РФ Кабмин ввел спецпошлины – Герус

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Такое решения принято в ответ на расширение экономических санкций России.
По прогнозам Геруса, украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год благодаря новым пошлинам
По прогнозам Геруса, украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год благодаря новым пошлинам
flickr.com

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на своей странице в Facebook заявил о том, что Кабмин принял постановление, согласно которому на импорт из Российской Федерации дизельного топлива, поставляемого трубопроводным транспортом, и сжиженного газа вводится специальная пошлина. 

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"Вчера Кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое общее решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", - сообщил Герус.

Он уточнил, что согласно новому решению: 

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  • специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года;
  • специальная пошлина на поставки сжиженного газа составит 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября.

"Соответствующие пошлины снимут сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизельпровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долл/т, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долл/т", - отметил Герус. 

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Герус заверил, что таким образом маржа трейдера будет приведена к обычным рыночных уровням и "соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС".

"Все трейдеры будут в равных условиях. Повышать цены у одного отдельного импортера возможности не будет, потому сразу будет идти конкурентное замещение ресурса из альтернативных источников: Беларусь, страны ЕС (Литва, Польша), поставки морем и тому подобное. Такое решение это что-то вроде windfall tax", - пояснил он. 

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По его прогнозам, украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год.

"По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения", - отметил Герус.

Ранее сообщалось, что Украина продлила запрет на импорт товаров из РФ на 2020 год. Однако Кабмин сделал некоторые послабления.

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Теги: пошлины, спецпошлины, эмбарго, запрещенка из рф, импорт из РФ, Украина и Россия
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Комментариев (3)
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Michael2811    18.07.2019, 17:11
Оценка:  0
Michael2811
Давно пора играть в ,,Остаточнэ прошавай !,, Во всём.
гость  (аноним)  18.07.2019, 17:04
Оценка:  +1
гость
16^47,
не приравнивай российский позорный режим к Украине, придурок.
Люблю_Украину    18.07.2019, 16:47
Оценка:  -3
Люблю_Украину
Правильно! Дави своих же, ведь именно простой украинец испытывает на себе 5 лет и еще больше испытает политику особенно-антинародного правительства в последние 5 лет! Девиз примерно такой - "Украина и Россия едины в своем стремлении по уничтожению коренных украинцев!
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