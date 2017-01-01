НБУ впервые сделал прогноз по учетной ставке

Базовый сценарий регулятора предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% годовых.

Наиболее стремительное снижение ставки ожидается в течение 2020 года Пресс-центр НБУ

Национальный банк начинает публикацию прогнозов по учетной ставки. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 18 июля.

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Отмечается, что публикация прогноза будет происходить во время ежеквартального пересмотра макроэкономического прогноза НБУ.

"Базовый сценарий Национального банка предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%", – говорится в сообщении.

При этом наиболее стремительное снижение ставки ожидается в течение 2020 года вместе с возвратом инфляции к целевому диапазону и улучшением инфляционных ожиданий.

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Реализация ряда проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения может обусловить более медленное снижение процентной ставки до 8%. Однако увеличение спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ и соответствующее укрепление обменного курса создаст возможности для более быстрого снижения учетной ставки по сравнению с базовым сценарием, – отметили в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что Нацбанк понизил учетную ставку. Инфляция снизится до 6,3% на конец этого года, а в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5%, прогнозируют в НБУ.