В НБУ уточнили, почему гривна укрепляется

Смолий утверждает, что политические факторы на курс валют не влияли.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий во время брифинга заявил, что укрепление гривны было вызвано благоприятными условиями для украинского экспорта, а также интересом иностранных инвесторов к внутренним государственным ценным бумагам, передает УНН.

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"Укрепление гривны было вызвано благоприятными условиями для товаров нашего экспорта, а также интересом иностранных инвесторов к внутренним государственным ценным бумагам, что повлекло увеличение предложения валюты на рынке и, как следствие, - укрепление гривны", - отметил Смолий.

Председатель НБУ утверждает, что политический фактор не имел влияния на формирование курса валюты в Украину.

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"Двойные выборы имели определенные ожидания рисков на финансовых рынках, но совершенно это никак не повлияло на валютный курс - он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает осуществлять это сегодня", - сказал глава НБУ.

Ранее сообщалось, что в Нацбанке рассказали о новой программе МВФ. В рамкой новой программы Украина может получить 5-10 миллиардов долларов. Ожидается, что уже в этом году Украина получит 2 млрд долларов.