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В НБУ уточнили, почему гривна укрепляется

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Смолий утверждает, что политические факторы на курс валют не влияли.
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий
пресс-центр НБУ

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий во время брифинга заявил, что укрепление гривны было вызвано благоприятными условиями для украинского экспорта, а также интересом иностранных инвесторов к внутренним государственным ценным бумагам, передает УНН. 

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"Укрепление гривны было вызвано благоприятными условиями для товаров нашего экспорта, а также интересом иностранных инвесторов к внутренним государственным ценным бумагам, что повлекло увеличение предложения валюты на рынке и, как следствие, - укрепление гривны", - отметил Смолий.

Председатель НБУ утверждает, что политический фактор не имел влияния на формирование курса валюты в Украину. 

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"Двойные выборы имели определенные ожидания рисков на финансовых рынках, но совершенно это никак не повлияло на валютный курс - он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает осуществлять это сегодня", - сказал глава НБУ.

Ранее сообщалось, что в Нацбанке рассказали о новой программе МВФ. В рамкой новой программы Украина может получить 5-10 миллиардов долларов. Ожидается, что уже в этом году Украина получит 2 млрд долларов.

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Теги: НБУ, курс гривны, доллар в украине, укрепление гривны, валюта в украине, Яков Смолий
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