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"Все должны платить": Зеленский заставит Ахметова инвестировать в Украину

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Зеленский рассказал, что он наладил "нормальный формат работы с олигархами".
Зеленский заявил, что заставит Ахметова инвестировать в медицину и Донбасс
Зеленский заявил, что заставит Ахметова инвестировать в медицину и Донбасс
Администрация президента Украины

В видео на YouTube-канале "Зе! Президент" появилась речь президента Владимира Зеленского, в которой он утверждает, что встречался с олигархом Ринатом Ахметовым и рассказал ему о его финансовые обязательства перед Украиной, а именно: инвестициях в медицину и инфраструктуру Донбасса. 

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"Встретились с Ахметовым, поставили условие, что мы отменим Роттердам+, и мы его отменили. И что на каждого олигарха будет большая мощная финансовая нагрузка. Он купил 200 скорых для детских больниц.

И будем презентовать ему инвестиционный документ, чтобы он вкладывался, хотя он об этом еще не знает, чтобы он вкладывал большие деньги в медицину. И будет вкладывать он деньги в инфраструктуру Донбасса", - заявил Зеленский.

Он отметил, что это "нормальный формат работы с олигархами". 

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"Они должны много денег инвестировать в Украину, денег, которые они разными путями заработали, но на которых нет криминала. Потому что если есть криминал, то будем сажать", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что "будут новые правила".

"Все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им. Они все уже об этом знают", - резюмировал Зеленский.

Смотри полное видео-обращение Владимира Зеленского

Ранее сообщалось, что в законопроекте о наказании за незаконное обогащение, который Зеленский внес в Раду. За незаконное обогащение будут наказывать задним числом.

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Теги: Владимир Зеленский, Ринат Ахметов, ЗЕ-команда, олигархи в Украине, налоги, налоги с олигархов
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Комментариев (4)
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direktor_b    18.07.2019, 17:59
Оценка:  0
direktor_b
Богатые поделятся с бедными.Где то я уже это слышал...
direktor_b    18.07.2019, 18:07
Оценка:  0
direktor_b
Ага,вспомнил...от президента пасичныка,который в итоге слил полностью Украину олигархам и Раше...
гость  (аноним)  18.07.2019, 17:41
Оценка:  0
гость
и шо ахмэт принял план.
sv_sim    18.07.2019, 17:28
Оценка:  0
sv_sim
За незаконное обогащение будут наказывать задним числом. Мне нравится такая формулировка))) И пусть видео выкладывают
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