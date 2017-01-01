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На украинских заправках дешевеет автогаз

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Крупные сети автозаправочных станций снижают цены на сжиженный газ, больше всего - сеть Приват.
Средняя цена автогаза упала ниже 13 гривен за литр
Средняя цена автогаза упала ниже 13 гривен за литр
depositphotos.com

На украинских заправочных станциях снижаются цены на сжиженный газ. Как пишет enkorr в четверг, 18 июля, средняя розничная стоимость автогаза за сутки снизилась на 16 коп./л, до 12,86 грн/л. 

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По данным мониторинга, существенно снизила стоимость автогаза сеть Приват, которая управляет 507 газовыми модулями: газ подешевел на 41–43 коп./л, до 12,52–12,56 грн/л. 

WOG и ОККО снизили цены на 2 и14 коп./л, до 13,19 и 13,11 грн/л. На 18 коп./л цены снизила сеть Shell. На станциях Glusco и Chipo автогаз подешевел на 30 и 43 коп./л, до 12,25 грн/л и 12,49 грн/л.

Стоимость сжиженного газа на аукционе АО Укргаздобыча 17 июля опустилась на 4,6% (на 826 грн/т), до 17 056 грн/т, по сравнению с ценой предыдущего аукциона 10 июля. Цена ресурса УГД снизилась до минимального значения за 19 последних аукционов - с 27 февраля. 

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Эксперты отмечают, что оптовые и розничные цены автогаза начали снижаться в июне. С начала лета средняя цена СУГ в опте опустилась на 4840 грн/т, до 18 850 грн/т. При этом средняя розничная цена ресурса за этот период снизилась с 13,57 до 12,84 грн/л.

Ранее сообщалось, что спрос на нефть ОПЕК упадет до минимума за 17 лет. В начале 2020 года спрос на нефть ОПЕК может упасть до 28 млн баррелей в сутки, считают эксперты.

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Теги: АЗС, заправка, сжиженный газ, автогаз
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