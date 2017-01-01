На украинских заправках дешевеет автогаз

Крупные сети автозаправочных станций снижают цены на сжиженный газ, больше всего - сеть Приват.

На украинских заправочных станциях снижаются цены на сжиженный газ. Как пишет enkorr в четверг, 18 июля, средняя розничная стоимость автогаза за сутки снизилась на 16 коп./л, до 12,86 грн/л.

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По данным мониторинга, существенно снизила стоимость автогаза сеть Приват, которая управляет 507 газовыми модулями: газ подешевел на 41–43 коп./л, до 12,52–12,56 грн/л.

WOG и ОККО снизили цены на 2 и14 коп./л, до 13,19 и 13,11 грн/л. На 18 коп./л цены снизила сеть Shell. На станциях Glusco и Chipo автогаз подешевел на 30 и 43 коп./л, до 12,25 грн/л и 12,49 грн/л.

Стоимость сжиженного газа на аукционе АО Укргаздобыча 17 июля опустилась на 4,6% (на 826 грн/т), до 17 056 грн/т, по сравнению с ценой предыдущего аукциона 10 июля. Цена ресурса УГД снизилась до минимального значения за 19 последних аукционов - с 27 февраля.

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Эксперты отмечают, что оптовые и розничные цены автогаза начали снижаться в июне. С начала лета средняя цена СУГ в опте опустилась на 4840 грн/т, до 18 850 грн/т. При этом средняя розничная цена ресурса за этот период снизилась с 13,57 до 12,84 грн/л.

Ранее сообщалось, что спрос на нефть ОПЕК упадет до минимума за 17 лет. В начале 2020 года спрос на нефть ОПЕК может упасть до 28 млн баррелей в сутки, считают эксперты.