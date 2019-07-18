Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ТОП-5 богачей мира: Безос и Арно вытеснили Билла Гейтса впервые за 7 лет

Комментариев: 1
Билл Гейтс впервые занял третье место среди самых богатых людей мира.
Билл Гейтс впервые за 7 лет сместился на 7 место в рейтинге самых богатых людей мира
Билл Гейтс впервые за 7 лет сместился на 7 место в рейтинге самых богатых людей мира
Getty Images

Bloomberg Billionaires Index составил рейтинг самых богатых людей мира, согласно которому первое место занимает глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon и обладатель 125-миллиардного состояния Джефф Безос, передает Сегодня. 

Читай также: В мире впервые за 10 лет уменьшилось число долларовых миллионеров

На второе место переместился французский мультимиллиардер Бернар Арно, возглавляющий корпорацию по торговле предметами роскоши LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy.

Он владеет 108 млрд долларов, что на один миллиард больше, чем у американского предпринимателя и основателя техногиганта Microsoft Билла Гейтса, состояние которого в этом году доходило до 100 млрд долларов. 

Читай также: Во владении полмира: Где живут самые богатые люди Земли и сколько их

В итоге, впервые за семь лет существования рейтинга Гейтс опустился ниже второй ступени в списке главных богачей планеты.

Кроме них, в пятерку самых богатых людей в мире вошли инвестор Уоррен Баффет (почти 84 млрд долларов) и основатель и владелец компании Facebook Марк Цукерберг (79,5 млрд).

Первое место занимает создатель Амазон Джефф Безос
Первое место занимает создатель Амазон Джефф Безос
Сегодня

Ранее сообщалось, что миллиардеры США предложили взымать больший налог с них же самих. За налог на богатство выступили наследница Disney и Сорос.

Поделись:
Теги: богачи мира, самые богатые люди, самые богатые люди мира, Джефф Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Юлия  (аноним)  18.07.2019, 18:13
Оценка:  0
Юлия
У вас ошибка в предложении под фото! Билл Гейтс на 3-ем месте, а не на седьмом.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь