ТОП-5 богачей мира: Безос и Арно вытеснили Билла Гейтса впервые за 7 лет

Билл Гейтс впервые занял третье место среди самых богатых людей мира.

Билл Гейтс впервые за 7 лет сместился на 7 место в рейтинге самых богатых людей мира Getty Images

Bloomberg Billionaires Index составил рейтинг самых богатых людей мира, согласно которому первое место занимает глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon и обладатель 125-миллиардного состояния Джефф Безос, передает Сегодня.

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На второе место переместился французский мультимиллиардер Бернар Арно, возглавляющий корпорацию по торговле предметами роскоши LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy.

Он владеет 108 млрд долларов, что на один миллиард больше, чем у американского предпринимателя и основателя техногиганта Microsoft Билла Гейтса, состояние которого в этом году доходило до 100 млрд долларов.

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В итоге, впервые за семь лет существования рейтинга Гейтс опустился ниже второй ступени в списке главных богачей планеты.

Кроме них, в пятерку самых богатых людей в мире вошли инвестор Уоррен Баффет (почти 84 млрд долларов) и основатель и владелец компании Facebook Марк Цукерберг (79,5 млрд).

Первое место занимает создатель Амазон Джефф Безос Сегодня

Ранее сообщалось, что миллиардеры США предложили взымать больший налог с них же самих. За налог на богатство выступили наследница Disney и Сорос.