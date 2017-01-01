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Нефть дешевеет на восстановлении добычи в США

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Нефть марки Brent в Лондоне торгуется на уровне $62,12 за баррель, а WTI в Нью-Йорке стоит $55,34.
Ураган Барри прошел и нефтедобыча начала расти
Ураган Барри прошел и нефтедобыча начала расти
Getty Images

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на данных о восстановлении добычи сырья американскими компаниями в Мексиканском заливе. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 18 июля. 

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Так, по состоянию на 20:30 по Киеву сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,44 (2,54%) – до $62,12 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $0,60 (1,04%) – до $55,34 за баррель. 

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Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,78 в пользу Brent.

Аналитики рынка отмечают, что давление на цены оказывает рост добычи нефти и газа в Мексиканском заливе. Она быстро восстанавливается после того, как на регион обрушился ураган Барри.

Ранее сообщалось, что Укртранснафта начала транспортировать нефть США. Американское "черное золото" отправляют на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса – Кременчуг.

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Теги: нефть, США, цены на нефть, Мексиканский залив, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent, добыча нефти
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