Биржи США закрылись ростом индексов

Американский фондовый рынок в четверг, 19 июля, закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Нью-Йоркская фондовая биржа Getty Images

Индекс Dow Jones вырос на 0,01% – до 27222,97 пункта. Читай также: "Все должны платить": Зеленский заставит Ахметова инвестировать в Украину Индекс S&P 500 увеличился на 0,36% – до 2995,11 пункта. NASDAQ прибавил 0,27% – до 8207,24 пункта. Ранее сообщалось, что МВФ считает курс доллара США завышенным. С учетом основных экономических индикаторов курс доллара США завышен на 6-12 процентов.

КорреспонденТ.biz