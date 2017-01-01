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Биржи США закрылись ростом индексов

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Американский фондовый рынок в четверг, 19 июля, закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Getty Images
Индекс Dow Jones вырос на 0,01% – до 27222,97 пункта. 

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Индекс S&P 500 увеличился на 0,36% – до 2995,11 пункта.

NASDAQ прибавил 0,27% – до 8207,24 пункта.
 
Ранее сообщалось, что МВФ считает курс доллара США завышенным. С учетом основных экономических индикаторов курс доллара США завышен на 6-12 процентов.
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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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