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НБУ назвал главные угрозы для экономики Украины

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Актуальными остаются риски прекращения транзита газа, усиления торговых войн и нарастания геополитических конфликтов.
Нацбанк назвал главные угрозы финансовой стабильности
Нацбанк назвал главные угрозы финансовой стабильности
Прес-центр НБУ
Задержка в проведении ключевых реформ или шаги по нивелированию предыдущих достижений, в том числе из-за судебных и законодательных решений, могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом говорится на сайте регулятора в четверг, 18 июля. 

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При реализации указанных сценариев могут ухудшиться курсовые и инфляционные ожидания. Также могут возникнуть затруднения к международным рынкам капитала в условиях высокой долговой нагрузки в последующие годы.

Более того, актуальными остаются риски прекращения транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года, усиления торговых войн и нарастания геополитических конфликтов, а также эскалации военного конфликта и новых торговых ограничений со стороны РФ.

Ранее сообщалось, что в Нацбанке рассказали о новой программе МВФ. В рамкой новой программы Украина может получить 5-10 миллиардов долларов. Ожидается, что уже в этом году Украина получит 2 млрд долларов.
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Теги: НБУ, Нацбанк, экономика Украины
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