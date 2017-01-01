Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардепы "провернули" аферы с ОВГЗ на десятки млн долларов – СМИ

Комментариев: 0
Государственное бюро расследований выявили "схемы" с ОВГЗ.
народные депутаты причастны к махинациям с ОВГЗ Украины
народные депутаты причастны к махинациям с ОВГЗ Украины
depositphotos.com

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что народные депутаты Украины причастны к злоупотреблениям и хищениям при отчуждении и покупке гособлигаций (ОВГЗ), которые оцениваются в десятки миллионов долларов ущербу государству, передает UBR. 

Читай также: Покупать нельзя игнорировать: ОВГЗ Украины как способ заработать

Уголовное производство уже начали, а результаты обещают огласить в ближайшее время.

Отмечается, что в сентябре 2018 года СБУ провела серию обысков среди ряда профучастников фондового рынка и должностных лиц.

Следователь сообщал, что ряд сотрудников банка Альянс, Альфа-банка и Укргазбанка, сговорившись с должностными лицами разных бирж, кипрскими компаниями и физлицами, совершили в 2017-2018 годах операции купли-продажи ОВГЗ в так называемом режиме группового расчета, пытаясь скрыть при этом 86 млн грн. незаконного происхождения. 

Читай также: Какими были золотовалютные резервы Украины последние 5 лет: Инфографика

Вместе с тем, в марте 2019 года Нацбанк заявлял о распространении схемы по получению инвестиционной прибыли, когда доходы для дальнейшей их легализации во время декларирования формировались искусственно (особенно дело касалось публичных деятелей и связанных с ними лиц).

В НБУ рассказали, что речь шла о "циклических операциях", когда за короткий отрезок времени покупаются и продаются одни и те же ОВГЗ.

Ранее сообщалось, что иностранцам упростили покупку украинских облигаций. Нацбанк также разрешил проводить операции на условиях форвард и своп на срок, не превышающий 14 рабочих дней.

Поделись:
Теги: ОВГЗ, украинские облигации, ОВГЗ Украины, коррупция, коррупция в Украине, народные депутаты, нардепы, ГБР, Роман Труба, коррупционные схемы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь