Нардепы "провернули" аферы с ОВГЗ на десятки млн долларов – СМИ

Государственное бюро расследований выявили "схемы" с ОВГЗ.

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что народные депутаты Украины причастны к злоупотреблениям и хищениям при отчуждении и покупке гособлигаций (ОВГЗ), которые оцениваются в десятки миллионов долларов ущербу государству, передает UBR.

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Уголовное производство уже начали, а результаты обещают огласить в ближайшее время.

Отмечается, что в сентябре 2018 года СБУ провела серию обысков среди ряда профучастников фондового рынка и должностных лиц.

Следователь сообщал, что ряд сотрудников банка Альянс, Альфа-банка и Укргазбанка, сговорившись с должностными лицами разных бирж, кипрскими компаниями и физлицами, совершили в 2017-2018 годах операции купли-продажи ОВГЗ в так называемом режиме группового расчета, пытаясь скрыть при этом 86 млн грн. незаконного происхождения.

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Вместе с тем, в марте 2019 года Нацбанк заявлял о распространении схемы по получению инвестиционной прибыли, когда доходы для дальнейшей их легализации во время декларирования формировались искусственно (особенно дело касалось публичных деятелей и связанных с ними лиц).

В НБУ рассказали, что речь шла о "циклических операциях", когда за короткий отрезок времени покупаются и продаются одни и те же ОВГЗ.

Ранее сообщалось, что иностранцам упростили покупку украинских облигаций. Нацбанк также разрешил проводить операции на условиях форвард и своп на срок, не превышающий 14 рабочих дней.