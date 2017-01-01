НАБУ обыскивает финансовую группу по делу Роттердам +

Формула Роттердам+ является предметом досудебного расследования детективов НАБУ.

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщили на своей странице в Facebook о том, что детективы ведомства проводят обыски в офисе финансовой группы компаний по делу Роттердам+.

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“Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в офисе финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы Роттердам+, которая, в свою очередь, является предметом досудебного расследования детективов НАБУ”, - говорится в сообщении.

Обыск происходит по предварительной правовой квалификации — ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением), а расследование особенностей внедрения и функционирования Роттердам+ НАБУ осуществляет с марта 2017 года.

Ранее сообщалось, что по заявлению Андрей Геруса, Роттердам+ фактически не действует. За июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше.