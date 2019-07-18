Какие тарифы и ЖКУ обещают топ партии на выборах-2019 в ВР: Инфографика

Досрочные парламентские выборы состоятся в воскресенье, 21 июля 2019 года.

Слово и дело проанализировали обещания топ-5 партий, по данным последних социологических исследований, которые партии давали относительно реформы и управления жилищно-коммунальным хозяйством, а также тарифов.

Читай также: С Оболони в Европу: Где живет жена и глава партии Шария с мужем – фото

Конкретно по тарифам есть обещания у 4 партий. Например, Слуга народа обещает ввести государственную оптимизацию жилищно-коммунальных тарифов. А сделать это они хотят за счет демонополизации энергетических рынков, увеличения собственной добычи энергоресурсов и устранения коррупционной составляющей в образовании тарифов.

Оппозиционная платформа – За жизнь хочет списать долги населения за коммуналку и установить справедливые субсидии, но не указывает за чей счет это произойдет. Кроме того, есть обещание снизить цену на газ для украинцев до 3,8-4 тысяч гривен за кубический метр. И сделать это партия хочет, в том числе, за счет прямых поставок из России.

Голос обещает везде устанавливать счетчики тепла и газа, чтобы значительно сократить расходы на коммунальные услуги. А Батькивщина как обычно обещает снизить цены на газ для населения в два раза.

Читай также: Нардепы “провернули“ аферы с ОВГЗ на десятки млн долларов – СМИ

Европейская солидарность ничего не обещает на счет снижения тарифов, но партия Порошенко реформу сферы жилищно-коммунального хозяйства. Прерогативой этой реформы является повышение качества предоставления услуг.

В программе партии, в частности, есть обещание создать систему контроля за предоставлением услуг в соответствии с договорами, предоставить каждому возможность проверять выполнение условий договора. Также ЕС обещает организовать личное соучастие граждан в управлении коллективным хозяйством.

то обещают политические партии на выборах 2019 по поводу ЖКУ и тарифов Слово и дело

Ранее сообщалось, как обещают преодолеть бедность ТОП партии на выборах-2019. Любимым обещанием политических партий является повышение зарплат и пенсий.