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Германия обновила рекорд по добыче "зеленой" энергии

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За первую половину 2019 года в ФРГ из энергии Солнца, ветра, воды и из биомассы произвели больше электроэнергии, чем на АЭС и ТЭС.
В Германии растет выработка солнечной энергии
В Германии растет выработка солнечной энергии
Getty Images

За первые шесть месяцев 2016 года в Германии баланс энергодобычи впервые сместился в сторону возобновляемых источников – 47,3%. Сюда относятся установки, генерирующие энергию ветра, солнца, воды и биомассы. 

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Такие данные обнародовал Институт солнечно-энергетических систем Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE).

Первая половина 2019 года оказалась особо ветреной: в результате объемы электроэнергии, выработанной ветряками, выросли примерно на 20% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Генерация электроэнергии с использованием солнечных батарей увеличилась на 6%, а на газовых ТЭС – на 10%. 

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Еще 43,4% электричества в ФРГ производят на угольных (или тепловых) и атомных станциях. На газ в энергобалансе приходится 9,3%, и минимальная доля в 0,4% – на другие источники, включая нефть.

Отмечается, что к 2030 году Германия хочет довести долю "зеленого" электричества до 65%.

Ранее сообщалось, что ЕБРР дал Украине деньги на возобновляемую энергетику. Европейский банк реконструкции и развития решил выделить €40 млн на возобновляемую энергетику Украины.

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Теги: энергетика, Солнечная энергия, Германия, АЭС, атомная энергетика, ФРГ, электростанция, ветроэнергетика, возобновляемая энергетика, тэс, ветровая энергетика, альтернативна енергетика
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