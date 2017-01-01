Гривна резко укрепилась: Курс валют на 22 июля
На 22 июля, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
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– 100 долларов США – 2581,5345 гривны (-21,4704);
– 100 евро – 2898,0306 гривны (-21,4997).
Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 21 копейку – до 25,81 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 19 июля. А евро подешевел также на 21 копейку.
В последний рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 32 копейки – до 25,73 грн/долл, курс в покупке понизился на 35 копеек – 25,69 грн/долл.
Ранее сообщалось, почему украинцы живут бедно и советы психолога о том, как это уладить. В большинстве люди неправильно выстраивают отношения с деньгами.
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