Гривна резко укрепилась: Курс валют на 22 июля

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 16 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке поднялся на 17 копеек – 26,04 грн/долл.

В обменниках утром, 22 июля, доллар можно купить по 26 грн/долл bigmir.net

На 22 июля, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2581,5345 гривны (-21,4704);

– 100 евро – 2898,0306 гривны (-21,4997).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 21 копейку – до 25,81 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 19 июля. А евро подешевел также на 21 копейку.

В последний рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 32 копейки – до 25,73 грн/долл, курс в покупке понизился на 35 копеек – 25,69 грн/долл.

Ранее сообщалось, почему украинцы живут бедно и советы психолога о том, как это уладить. В большинстве люди неправильно выстраивают отношения с деньгами.