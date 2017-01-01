Цена нефти Brent поднялась на 2% из-за захвата танкера
На фоне инцидента в Ормузском проливе стоимость фьючерса на нефть Brent выросла до 63,18 доллара за баррель.
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года выросла на 1,98% - до 63,18 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи на 22.40 по киевскому времени.
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Нефть дорожает на фоне сообщений о том, что Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе.
Как сообщили в КСИР, танкер сопроводили до берега, где будут проведены необходимые проверки.
По данным СМИ, в Ормузском проливе также мог быть задержан британский танкер Mesdar.
Ранее сообщалось, что на украинских заправках дешевеет автогаз. Крупные сети автозаправочных станций снижают цены на сжиженный газ, больше всего - сеть Приват.
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