Цена нефти Brent поднялась на 2% из-за захвата танкера

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года выросла на 1,98% - до 63,18 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи на 22.40 по киевскому времени.

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Нефть дорожает на фоне сообщений о том, что Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе.