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Цена нефти Brent поднялась на 2% из-за захвата танкера

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На фоне инцидента в Ормузском проливе стоимость фьючерса на нефть Brent выросла до 63,18 доллара за баррель.
Добыча нефти
Добыча нефти
depositphotos.com
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года выросла на 1,98% - до 63,18 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи на 22.40 по киевскому времени. 

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Нефть дорожает на фоне сообщений о том, что Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

Как сообщили в КСИР, танкер сопроводили до берега, где будут проведены необходимые проверки. 
 
По данным СМИ, в Ормузском проливе также мог быть задержан британский танкер Mesdar.
 
Ранее сообщалось, что на украинских заправках дешевеет автогаз. Крупные сети автозаправочных станций снижают цены на сжиженный газ, больше всего - сеть Приват.
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Теги: цена, биржа, Ормузский пролив, цена на нефть, нефть brent
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