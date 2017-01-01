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Биржи США закрылись в минусе

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Торги на Американской фондовой бирже в пятницу, 19 июля, закончились падением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Нью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
Getty Images

Индекс Dow Jones снизился на 0,25% – до 27154,2 пункта. 

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Индекс S&P 500 упал на 0,62% – до 2976,61 пункта.

NASDAQ уменьшился на 0,74% – до 8146,49 пункта.

Ранее сообщалось, что нефть дешевеет на восстановлении добычи в США. Нефть марки Brent в Лондоне торгуется на уровне $62,12 за баррель, а WTI в Нью-Йорке стоит $55,34.

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Теги: США, фондовый рынок, торги, индексы, Фондовая биржа
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