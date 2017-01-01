Украина увеличила экспорт соков в три раза

Больше всего украинские соки пользуются спросом у потребителей в США, Канаде и Австрии. Экспортеры заработали почти $54,8 млн за полгода.

Экспорт соков из Украины по итогам первого полугодия 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в три раза – с 22,3 тысячи тонн до 67,9 тысячи тонн. Такие данные накануне обнародовала ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса.

Читай также: Украина продлила запрет на импорт товаров из РФ на 2020 год

В целом экспорт плодово-овощных соков из Украины за январь-июнь 2019 года в стоимостном выражении составил $54,8 млн, в то время как в прошлом году за аналогичный период было экспортировано продукции на $27,9 млн.

"Украина выступает нетто-экспортером соков – сальдо торгового баланса по сокам (экспорт минус импорт) является положительным и составляет $38,7 млн", – говорится в сообщении.

Читай также: Шелковый путь оказался невыгодным для Украины

Основной страной-потребителем украинских соков по результатам первой половины текущего года стали США, куда поставили соков на $23,6 млн или 43% от всех поставок соков за указанный период.

В тройку лидеров также вошли Канада – 14,6% (почти $8 млн) и Австрия – 13,2% ($7,2 млн).

Наибольшей популярностью пользуются яблочный и томатный соки.

Ранее сообщалось, что Украина импортировала рекордное количество помидоров и огурцов. За шесть месяцев текущего года Украина импортировала 7 тыс тонн огурцов и 55 тыс тонн томатов.