Запасы газа в ПХГ Украины превысили 15 млрд кубов

Транзит газа остается на высоком уровне в 303,8 млн куб. м в сутки, что связано с остановкой российским Газпромом на ремонт двух ниток Северного потока.

Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины на 21 июля достигли 15,018 млрд куб. м, сообщил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook.

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"Осталось добавить 5 млрд куб. м. До конца сезона закачки – 86 дней", - отметил руководитель Нафтогаза.

Он также сообщил, что транзит газа остается на высоком уровне в 303,8 млн куб. м в сутки, что связано с остановкой российским Газпромом на ремонт двух ниток Северного потока, после которой объемы транзита выросли на 25%.

Ранее сообщалось, что Молдова договаривается с Украиной об использовании ПХГ. Молдова намерена диверсифицировать источники энергоресурсов и рассматривает возможность реверса из Европы.