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Названа дата переговоров с МВФ

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У президента Владимира Зеленского ожидают, что переговоры с МВФ возобновятся в сентябре.
Переговоры Украины и МВФ возобновятся в сентябре
Переговоры Украины и МВФ возобновятся в сентябре
Администрация президента Украины

Переговоры о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом возобновятся в сентябре. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, сообщает Интерфакс-Украина

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"Переговоры о новом сотрудничестве с МВФ возобновятся в сентябре. ... Будут разные вопросы и предложения, что-то будем предлагать мы со своей стороны, что мы хотим выполнить, сделать, что хотим вписать в Меморандум, что-то будут предлагать они. На что-то мы будем соглашаться, на что-то будем не соглашаться, будет переговорный процесс", - заявил Герус.

При этом Герус выразил желание, чтобы вопрос цены на газ для населения был "более мягко" отражен в Меморандуме, потому что это "уже вопрос не просто экономический, это вопрос политический". "Думаю, мы это увидели в ходе этих выборов", - указал он. 

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Также Герус выразил ожидание, что в сентябре может быть "новая программа, и мы могли осенью этого года получить новый транш МВФ". По его словам, для этого с украинской стороны "должна быть инициатива по антикоррупционным реформам".

"Чтобы мы сами это писали, чтобы нас не нужно было заставлять это делать, мы сами взяли на себя обязательство это сделать и быстро это сделали", - отметил представитель президента Украины. 

Ранее сообщалось, что в Нацбанке рассказали о новой программе МВФ. В рамкой новой программы Украина может получить 5-10 миллиардов долларов. Ожидается, что уже в этом году Украина получит 2 млрд долларов.

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Теги: газ, МВФ, переговоры, сотрудничество, Андрей Герус
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