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Китай резко повысил пошлины на сталь из ЕС и Японии

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Таможенные тарифы на ввоз в Китай некоторых изделий из нержавеющей стали выросли более чем в пять раз.
КНР производит и потребляет почти половину мирового объема нержавеющей стали
КНР производит и потребляет почти половину мирового объема нержавеющей стали
depositphotos.com

Пекин ввел антидемпинговые пошлины на импорт продукции из нержавеющей стали, которую ввозят Евросоюз, Япония, Южная Корея и Индонезия. Таможенный тариф выром в диапазоне от 18,1% до 103,1%, сообщило в понедельник, 22 июля, министерство коммерции КНР. 

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Новые таможенные тарифы начинают действовать уже с 23 июля. Под действие новых пошлин подпадают болты из нержавеющей стали и листовая горячекатаная сталь.

Китай объявил о проведении антидемпингового расследования год назад после того, как в стране резко упали цены на продукцию из нержавеющей стали. КНР производит и потребляет почти половину мирового объема этого металла.

Ранее сообщалось, что Китай вводит санкции против американских поставщиков оружия Тайваню. Поставка американского вооружения Тайваню "наносит ущерб национальной безопасности" КНР, утверждают в Пекине.

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Теги: металлургия, ЕС, Япония, Китай, Евросоюз, Пошлины, сталь
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