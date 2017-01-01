Нефть дорожает из-за ситуации на Ближнем Востоке

Нефть марки Brent в Лондоне торгуется на уровне $63,41 за баррель, а WTI в Нью-Йорке стоит $56,34.

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 22 июля.

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Так, по состоянию на 09:00 по Киеву сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,94 (1,50%) – до $63,41 за баррель. По итогам торгов в минувшую пятницу цена этих контрактов составила $62,47 за баррель, поднявшись на $0,54 (0,87%).

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,71 (1,28%) – до $56,34 за баррель.По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,33 (0,6%), до $55,63 за баррель.

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Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $7,07 в пользу Brent.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent поднялась на 2% из-за захвата танкера. На фоне инцидента в Ормузском проливе стоимость фьючерса на нефть Brent выросла до 63,18 доллара за баррель.