Нефть дорожает из-за ситуации на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 22 июля.
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Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,71 (1,28%) – до $56,34 за баррель.По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,33 (0,6%), до $55,63 за баррель.
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Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $7,07 в пользу Brent.
Ранее сообщалось, что цена нефти Brent поднялась на 2% из-за захвата танкера. На фоне инцидента в Ормузском проливе стоимость фьючерса на нефть Brent выросла до 63,18 доллара за баррель.
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