НБУ с начала июля купил на межбанке $500 млн

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на $1,907 млрд, или в девять раз.

Национальный банк Украины за три недели июля пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на $499,7 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 22 июля.

Читай также: Нардепы "провернули" аферы с ОВГЗ на десятки млн долларов – СМИ

Так, в первую неделю июня Нацбанк купил $321,2 млн, во вторую – $138,5 млн, в третью – $40 млн. В этот период регулятор не продавал валюту.

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на $1,907 млрд, или в девять раз.

Ранее сообщалось, какими были золотовалютные резервы Украины последние 5 лет. Из-за избирательного процесса МВФ остановило сотрудничество с Украиной, но в 2019 году государству нужно выплатить миллиардные внешние долги.