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НБУ с начала июля купил на межбанке $500 млн

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С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на $1,907 млрд, или в девять раз.
Нацбанк активно пополняет резервы
Нацбанк активно пополняет резервы
пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины за три недели июля пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на $499,7 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 22 июля. 

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Так, в первую неделю июня Нацбанк купил $321,2 млн, во вторую – $138,5 млн, в третью – $40 млн. В этот период регулятор не продавал валюту.

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на $1,907 млрд, или в девять раз.

Ранее сообщалось, какими были золотовалютные резервы Украины последние 5 лет. Из-за избирательного процесса МВФ остановило сотрудничество с Украиной, но в 2019 году государству нужно выплатить миллиардные внешние долги.

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Теги: резерв, доллар, валюта, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, Золотовалютные резервы, доллар на межбанке
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.07.2019, 11:45
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гость
НБУ сдерживает своими скупками валюті укрепление гривны.
Без этих скупок Нацбанком зелень с евро соили бы еще дешевле, чем сейчас.
И это при том, что зелень и так с начала года подешевела почти на 10%
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