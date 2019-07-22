НБУ с начала июля купил на межбанке $500 млн
Национальный банк Украины за три недели июля пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на $499,7 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 22 июля.
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Так, в первую неделю июня Нацбанк купил $321,2 млн, во вторую – $138,5 млн, в третью – $40 млн. В этот период регулятор не продавал валюту.
С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на $1,907 млрд, или в девять раз.
Ранее сообщалось, какими были золотовалютные резервы Украины последние 5 лет. Из-за избирательного процесса МВФ остановило сотрудничество с Украиной, но в 2019 году государству нужно выплатить миллиардные внешние долги.
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Без этих скупок Нацбанком зелень с евро соили бы еще дешевле, чем сейчас.
И это при том, что зелень и так с начала года подешевела почти на 10%