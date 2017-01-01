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2,5 млрд для СН и 705 млн Оппоплатформе: Кто и сколько получит за выборы

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По данным экзитполов, 11 партий набрали больше 2%.
Партия Зеленского получит более 2,5 млрд грн за 5 лет государственного финансирования
Партия Зеленского получит более 2,5 млрд грн за 5 лет государственного финансирования
Администрация президента Украины

ЦИК еще официально не огласила результат выборов, но если они в итоге сойдутся с данными экзитполов, то государственное финансирование получат 11 партий, которые набрали более 2% голосов, передает Громадське. 

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Осенью 2015 года был принят закон “О предотвращении и противодействии политической коррупции“, согласно которому партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств.

Средства партии, набравшие более 2% голосов, будут получать в течении 5 лет.

Так, больше всех получат в партии Слуга народа - 537 млн грн каждый год (20,86 млн долл), то есть более 2,5 млрд грн (100 млн долл) за 5 лет. 

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А также партии, получившие больше 5% голосов, которые войдут в Раду:

  • Оппозиционная платформа — за жизнь — 141 млн за год (5,48 млн долл);
  • Европейская солидарность — 109 за год (4,23 млн долл);
  • Батькивщина — 93 за год (3,61 млн долл);
  • Голос — 77 за год ($2,99 млн).

Партии, набравшие более 5% голосов
Партии, набравшие более 5% голосов
Громадське

Кроме того, больше 2% голосов получили: 

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  • Сила и честь — 54 за год (2,10 млн долл);
  • Оппозиционный блок — 40 за год (1,55 млн долл);
  • Партия Шария — 38 за год (1,48 млн долл);
  • Радикальная партия Ляшко — 34 за год (1,32 млн долл);
  • Украинская стратегия Гройсмана — 27 за год (1,05 млн долл);
  • Свобода — 26 за год (1 млн долл).

Партии, набравшие более 2% голосов
Партии, набравшие более 2% голосов
Громадське

Ранее сообщалось, что нардепы “провернули“ аферы с ОВГЗ на десятки млн долларов. Государственное бюро расследований выявили “схемы“ с ОВГЗ.

 

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Теги: выборы 2019, парламентские выборы 2019, выборы в Верховную Раду 2019, госфинансирование, государственное финансирование, финансирование партий, госфинансирование партий
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