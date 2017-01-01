Как повлияют на курс доллара досрочные выборы-2019: Мнение экспертов

Пока парламентская коалиция и правительство не сформированы, в Украине будет наблюдаться "подвешенное состояние".

Каким будет курс валют в Украине после досрочных выборов в 2019 году пресс-центр НБУ

Избирательный процесс влияет только на печать полиграфической продукции, рекламный рынок, социологические исследования, косвенно – на всю экономику, отметил управляющий партнер Pravovest Law Firm Глеб Сегида в комментарии 24 каналу.

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Для финансирования кампании заводятся финансовые ресурсы, в том числе в иностранной валюте. Это влияет на курс и бизнес-активность в стране, – уточнил Сегида.

По мнению члена Правления международного союза "Институт национальной политики" Марины Багровой, избирательный процесс влияет практически на все сферы экономики, так как политические партии, которые окажутся в новом составе парламента, так или иначе связаны с различными финансовыми корпорациями и крупными бизнес-структурами.

"На предвыборную кампанию партий разные холдинги и крупные монополистические бизнес-структуры тратят огромные средства, вплоть до сотен миллионов долларов.

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Им интересно, чтобы после прохождения в парламент поддерживаемые ими политические силы посредством принятия различных законов в тех или иных сферах экономики, вернули и приумножили вложенные в выборы деньги", – считает Багрова.

Она уверена, что после выборов вполне возможен рост цен, тарифов и на курс доллара. По мнению Алексея Куща, ситуация с курсом во многом зависит от долговой пирамиды выпуска облигаций внутренней государственной ссуды, которую сейчас создает Министерство финансов.

Минфин размещает короткие, 3- и 6-месячные облигации под 20%, и их, в основном, покупают нерезиденты. Пока они будут покупать эти облигации, будут приносить нам валюту, и с курсом все будет более-менее благополучно.

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Когда начнут выводить свои капиталы – гривна начнет обесцениваться. Прогнозы по точным датам трудно строить, но колебания курса будут, – уточнил аналитик.

Ранее сообщалось, кто и сколько получит за выборы: 2,5 млрд для СН и 705 млн Оппоплатформе. По данным экзитполов, 11 партий набрали больше 2%.