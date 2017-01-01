В Украине ускорилось падение цен на автогаз

На рынке профицит: розничные цены на автогаз падают вслед за оптовыми. Некоторые операторы снизили стоимость СУГ на 20-40 коп./л.

На украинских АЗС за выходные средние цены на автогаз снизилась на 16 коп./л до 12,65 грн/л, некоторые операторы снизили цены на 20-40 коп./л. Об этом сообщили enkorr в Консалтинговой группе А-95.

Читай также: В России начали подмешивать "грязную" нефть к чистой

Сеть Привата, которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, понизила цены в среднем на 30-36 коп./л до 12,17–12,27 грн/л. В Киеве станции Авиас, ANP и Укрнафта держат цены на уровне 12,40 грн/л, самая низкая цена в сети Привата традиционно зафиксирована в Винницкой области ­­­- 11,35 грн/л.

На станциях ОККО и WOG цена на стелах (без учета программ лояльности) опустилась на 8-17 коп./л до 13,02-13,03 грн/л.

Читай также: В Украине снизились цены на бензин

На 38 коп./л снизил цены Amic, на 25 коп./л сеть Sun Oil. Газ дешевеет и в региональных сетях: столичная KLO снизила цены на 20 коп./л, харьковские сети Род-Ник и Marshal - на 10 коп./л.

Ранее сообщалось, что на украинских заправках дешевеет автогаз. Крупные сети автозаправочных станций снижают цены на сжиженный газ, больше всего - сеть Приват.