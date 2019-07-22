Иран поставляет нефть в Китай в обход санкций США – Bloomberg
Иран поставляет танкерами нефть в Китай. Миллионы баррелей сырья выгружаются в таможенные хранилища в китайских портах, что формально не нарушает санкций США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в понедельник, 22 июля.
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При этом указано, что нефть не пересекает таможенной границы и не отражается в данных об импорте. То есть поставки не обязательно противоречат санкциям.
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При этом некоторым объемом нефти владеют китайские предприятия, которые могли получить сырье в рамках схемы "нефть в обмен на инвестиции".
Ранее сообщалось, что Китай вводит санкции против американских поставщиков оружия Тайваню. Поставка американского вооружения Тайваню "наносит ущерб национальной безопасности" КНР, утверждают в Пекине.
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