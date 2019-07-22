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В честь предоставления Томоса выпущена монета в 50 грн - НБУ

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Розничная цена монеты составляет 12 тыс 824 грн.
Памятная монета в 50 грн стоит более 12 тыс грн
Памятная монета в 50 грн стоит более 12 тыс грн
пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины сообщил о том, что выпустил серебряную монету номиналом 50 грн посвященную предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). 

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"Серия Духовные сокровища Украины посвящена событию, которое ознаменовало тысячелетний путь украинской церкви от создания до обретения независимости - предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. 

Томос, текст которого принят архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви как одной из 15 поместных православных церквей", - говорится в сообщении.

Так, на аверсе монеты внизу размещен малый Государственный Герб Украины и полукругом надписи: Украина, год чеканки монеты 2019 и номинал пятьдесят гривен; в центре - стилизованная крестовидная композиция, увенчанная позолоченным оттиском печати Вселенского Патриарха Варфоломея, вокруг на позолоченных медальонах изображены кафедральные соборы поместных православных церквей мира, рядом указаны их названия. 

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На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Вселенский Патриарх Варфоломей, который передает Томос Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию и надписи: 15-я церковь в блаженном хоре автокефальных церквей и "Святейшая Церковь Украины"/06.01.2019.

Над созданием моенты принимали участие  художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Также скульпторы Владимир Демьяненко и Роман Чайковский.

Монету можно приобрести за 12 тыс 824 грн, тираж составляет меньше 1000 тыс штук.

Ранее сообщалось, что в НБУ назвали самую популярную купюру. Больше всего по количеству в наличном обороте Украины находится банкнот номиналом 200 гривен.

 

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.07.2019, 15:15
Оценка:  +1
гость
Да-а-а!
Так жестко отодрать в рот мокшанский патриархат, это внушает!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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