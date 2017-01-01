Курс гривны не изменится из-за победы Слуги народа в выборах-2019: Банкиры

Эксперты уверены, что парламентские выборы никак не повлияют на курс гривни ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде.

Специалист уверены, что результаты выборов никак не отразятся на курсе гривни в ближайшей перспективе пресс-центр НБУ

Банкиры уверены, что убедительная победа партии Слуга народа на выборах в Верховную Раду не отразится на курсе гривни, передает Интерфакс-Украины.

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"Я считаю, что результаты выборов никак не отразятся на курсе гривни в ближайшей перспективе. Выборы прошли демократично, они соответствовали требованиям украинского законодательства и международных стандартов.

Поэтому каких-либо нестандартных ситуаций, вследствие чего может возникнуть давление на курс гривни, не предвидится", - сказала председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло.

Поддерживает его мнение и заместитель председателя правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец: "Парламентские выборы никак не повлияют на курс гривни ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде. Результаты парламентских выборов не были неожиданностью, они соответствуют результатам соцопросов".

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"Результаты выборов в парламент никак не отразятся на курсе гривни, в то же время, формирование нового правительства улучшит шансы на привлечение нового финансирования от МВФ", - сказал начальник отдела по работе с инвесторами банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

Более того, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик полагает, что победа партии Слуга народа на выборах в Верховную Раду может способствовать краткосрочному укреплению курса гривни.

"В целом результаты выборов соответствуют социологическим рейтингам, соответственно, ожидания участников рынка в основном уже отображены в котировках.

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Относительно неожиданной оказалась возможность сформировать монобольшинство, что на волне позитивных ожиданий от пропрезидентской партии может отразиться на некотором, вероятно, краткосрочном укреплении гривни", сказал Ребрик.

Банкиры уверены, что более существенное влияние на курс гривни будут оказывать не политические, а фундаментальные факторы.

"Позитивное влияние (на курс гривни - ИФ) оказывают, в частности, благоприятная конъюнктура на товары украинского экспорта, низкие мировые цены на нефть и природный газ, рост перечислений от трудовых мигрантов, снижение градуса торгового конфликта между США и Китаем", - сказал он.

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По оценке Ребрика, при условии сохранения относительно спокойной политической обстановки, с высокой степенью вероятности можно прогнозировать дальнейший приток валюты от инвестиций нерезидентов в украинские ОВГЗ, что благоприятно скажется на финансовом счете и позволит сгладить оттоки валюты в ходе предстоящих пиковых погашений государственного долга в третьем квартале 2019 года (около 2,2 млрд долл по внешним и 2,8 млрд долл по внутренним обязательствам).

Ранее сообщалось, как повлияют на курс доллара досрочные выборы-2019. Пока парламентская коалиция и правительство не сформированы, в Украине будет наблюдаться "подвешенное состояние".