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Средние ставки по депозитам в гривне и долл снижаются: Инфографика

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Доходность сбережений в долларах и в гривне снижена за последние две недели.
Ставки по депозитам в гривне и в долларах снижаются
Ставки по депозитам в гривне и в долларах снижаются
пресс-центр НБУ

Обзор актуальных депозитных программ в банках Украины свидетельствует о том, что за последние две недели снизили доходность сбережения в долларах и гривне, а в евро существенно не изменились, передает Liga.net.

Динамика средних процентных ставок по депозитам
Динамика средних процентных ставок по депозитам
liga.net

Средние ставки по депозитам в гривне 

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Максимально опустилась доходность вкладов в гривне на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 14,05% годовых). Синхронно, на 0,01 п.п. подешевели вклады для периодов от 3 до 6 месяцев (13,94%) и свыше 12 месяцев (14,71%). Не изменились средние ставки для вкладов периодом до месяца - 10,5% годовых, до 3 месяцев (12%) и для бессрочных сбережений - 8,24% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах 

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Бессрочные сбережения предлагают 0,64% годовых, а вклады сроком до месяца - 1,33% годовых. Доходность депозитов на срок от месяца до 3 составляет 1,21% годовых. Остальные вклады сбросили по 0,01 п.п., их средние ставки составляют: до полугода - 3,02%, до года – 2,33%, а свыше года – 2,93% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро 

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Средняя ставка по бессрочным сбережениям составляет 0,50% годовых. Вклады на срок менее месяца предлагают доходность 0,97% годовых, а от месяца и до 3 – 1,19% годовых. Стоимость депозитов на период от 3 до 6 месяцев составляет 2,29% годовых, от 6 до 12 месяцев - 1,60% годовых. Вклады сроком свыше года предлагают 2,07% годовых.

Средние ставки по депозитам в июне 2019 года
Средние ставки по депозитам в июне 2019 года
liga.net

Ранее сообщалось, что по мнению банкиров, курс гривны не изменится из-за победы Слуги народа в выборах-2019. Эксперты уверены, что парламентские выборы никак не повлияют на курс гривни ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде.

 

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