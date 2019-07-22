Сто крупнейших госкомпаний Украины почти вдвое сократили прибыль
За 2018 года 100 крупнейших государственных компаний получили 25,3 млрд грн чистой прибыли, что на 48,2% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
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"Основным фактором, который повлиял на снижение финансового результата, стало сокращение объемов чистой прибыли НАК Нафтогаз Украины. Так, его чистая прибыль снизилась с 39,4 млрд грн в 2017 году до 11,6 млрд грн в 2018-м", - говорится в сообщении.
В частности, по данным министерства, чистая прибыль Укргидроэнерго выросла с 1,5 до 3,7 млрд грн, ГП Энергорынок – с 0,9 до 2,9 млрд грн, а Энергоатома – с 3,8 до 4,6 млрд грн. грн. Основной причиной роста чистой прибыли предприятий был значительный рост дохода от реализации продукции наряду с ростом валовой прибыли.
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Предприятия транспортной отрасли получили суммарно 4,3 млрд грн чистой прибыли в 2018 году, что на 23,6% меньше показателя 2017 года (5,7 млрд грн).
Основным драйвером снижения прибыли отрасли выступила ГП Администрация морских портов Украины, чистая прибыль которого снизилась с 3,6 до 2,8 млрд грн за год. Снижение финансового результата было вызвано падением валовой прибыли с 4,9 до 4 млрд грн при растущих операционных и административных расходах.
Укрпочта увеличила свой убыток по сравнению с 2017 годом с 200 млн грн до 500 млн грн. В то же время Укрзалізниця увеличила чистый финансовый результат в 2018 году с 100 до 200 млн грн.
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Машиностроительные предприятия сохранили прибыль на уровне 2017 года - 0,7 млрд грн.
Госкомпании из пищевой промышленности за 2018 год получили 1,2 млрд грн чистой прибыли, что на 100 млн грн больше, чем за 2017-й.
Ранее сообщалось, что крупные налогоплательщики удвоили выплаты в бюджет. В июне отчисления крупных плательщиков налогов побили рекорд и увеличились почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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НИЩЕБРОДЫ ХОХЛЯТСКИЕ!!!!
Свинорылые, сраки у ляхов вымывайте с мылом, за гроши!!!! гы гы гы