Сто крупнейших госкомпаний Украины почти вдвое сократили прибыль

Основным драйвером снижения прибыли отрасли выступила ГП Администрация морских портов Украины.

За 2018 года 100 крупнейших государственных компаний получили 25,3 млрд грн чистой прибыли, что на 48,2% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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"Основным фактором, который повлиял на снижение финансового результата, стало сокращение объемов чистой прибыли НАК Нафтогаз Украины. Так, его чистая прибыль снизилась с 39,4 млрд грн в 2017 году до 11,6 млрд грн в 2018-м", - говорится в сообщении.

Наиболее прибыльными отраслями для крупных госпредприятий являются нефтегазовый сектор, электроэнергетика и транспорт. Чистая прибыль государственных предприятий электроэнергетической отрасли вырос почти в 1,5 раза с 9,2 млрд грн в 2017 году до 13,7 млрд грн в 2018 году.

В частности, по данным министерства, чистая прибыль Укргидроэнерго выросла с 1,5 до 3,7 млрд грн, ГП Энергорынок – с 0,9 до 2,9 млрд грн, а Энергоатома – с 3,8 до 4,6 млрд грн. грн. Основной причиной роста чистой прибыли предприятий был значительный рост дохода от реализации продукции наряду с ростом валовой прибыли.

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Предприятия транспортной отрасли получили суммарно 4,3 млрд грн чистой прибыли в 2018 году, что на 23,6% меньше показателя 2017 года (5,7 млрд грн).

Основным драйвером снижения прибыли отрасли выступила ГП Администрация морских портов Украины, чистая прибыль которого снизилась с 3,6 до 2,8 млрд грн за год. Снижение финансового результата было вызвано падением валовой прибыли с 4,9 до 4 млрд грн при растущих операционных и административных расходах.

Укрпочта увеличила свой убыток по сравнению с 2017 годом с 200 млн грн до 500 млн грн. В то же время Укрзалізниця увеличила чистый финансовый результат в 2018 году с 100 до 200 млн грн.

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Машиностроительные предприятия сохранили прибыль на уровне 2017 года - 0,7 млрд грн.

Госкомпании из пищевой промышленности за 2018 год получили 1,2 млрд грн чистой прибыли, что на 100 млн грн больше, чем за 2017-й.

Ранее сообщалось, что крупные налогоплательщики удвоили выплаты в бюджет. В июне отчисления крупных плательщиков налогов побили рекорд и увеличились почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.