Украина попала в ТОП-10 самых грязных стран мира

В Украине было собрано 474 млн тонн мусора за год.

Украина заняла 9 место среди стран мира по количеству мусора на человека Getty Images

Американское издательство USA Today сообщило о том, что, по версии агентства Wall Street Украина, вошла в десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя страны, передает UBR.

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Специалисты рассчитали специальные и регулярные твердые отходы муниципального производства на душу населения, произведенные каждой страной. Данные были взяты в базе Всемирного банка, которую последний раз обновляли в сентябре 2018 года.

Так, в Украине за 2017 год было произведено 474 млн тонн мусора, из них 448 тонн — опасные отходы, из которых было переработано всего 2,3% отходов.

Итоговый рейтинг стран с наибольшим количеством мусора на одного человека выглядит следующим образом:

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Канада — 36 т; Болгария — 26,7 т; США — 26 т; Эстония — 23,5 т; Финляндия — 16,6 т; Армения — 16,3 т; Швеция — 16,2 т; Люксембург — 11,8 т; Украина — 10,6 т; Сербия — 8,9 т.

Отмечается, что, по данным Всемирного банка, уровень выработки отходов только растет, а из-за роста численности населения и увеличения городских территорий до 2050 года объемы производства мусора в мире может увеличиться на 70%.

Ранее сообщалось, что в Грузии запретили производство и продажу пластиковых пакетов. Использовать можно только биоразлагаемые кульки.