Украина попала в ТОП-10 самых грязных стран мира
Американское издательство USA Today сообщило о том, что, по версии агентства Wall Street Украина, вошла в десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя страны, передает UBR.
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Специалисты рассчитали специальные и регулярные твердые отходы муниципального производства на душу населения, произведенные каждой страной. Данные были взяты в базе Всемирного банка, которую последний раз обновляли в сентябре 2018 года.
Так, в Украине за 2017 год было произведено 474 млн тонн мусора, из них 448 тонн — опасные отходы, из которых было переработано всего 2,3% отходов.
Итоговый рейтинг стран с наибольшим количеством мусора на одного человека выглядит следующим образом:
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- Канада — 36 т;
- Болгария — 26,7 т;
- США — 26 т;
- Эстония — 23,5 т;
- Финляндия — 16,6 т;
- Армения — 16,3 т;
- Швеция — 16,2 т;
- Люксембург — 11,8 т;
- Украина — 10,6 т;
- Сербия — 8,9 т.
Отмечается, что, по данным Всемирного банка, уровень выработки отходов только растет, а из-за роста численности населения и увеличения городских территорий до 2050 года объемы производства мусора в мире может увеличиться на 70%.
Ранее сообщалось, что в Грузии запретили производство и продажу пластиковых пакетов. Использовать можно только биоразлагаемые кульки.
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