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Украина попала в ТОП-10 самых грязных стран мира

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В Украине было собрано 474 млн тонн мусора за год.
Украина заняла 9 место среди стран мира по количеству мусора на человека
Украина заняла 9 место среди стран мира по количеству мусора на человека
Getty Images

Американское издательство USA Today сообщило о том, что, по версии агентства Wall Street Украина, вошла в десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя страны, передает UBR. 

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Специалисты рассчитали специальные и регулярные твердые отходы муниципального производства на душу населения, произведенные каждой страной. Данные были взяты в базе Всемирного банка, которую последний раз обновляли в сентябре 2018 года.

Так, в Украине за 2017 год было произведено 474 млн тонн мусора, из них 448 тонн — опасные отходы, из которых было переработано всего 2,3% отходов.

Итоговый рейтинг стран с наибольшим количеством мусора на одного человека выглядит следующим образом: 

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  1. Канада — 36 т;
  2. Болгария — 26,7 т;
  3. США — 26 т;
  4. Эстония — 23,5 т;
  5. Финляндия — 16,6 т;
  6. Армения — 16,3 т;
  7. Швеция — 16,2 т;
  8. Люксембург — 11,8 т;
  9. Украина — 10,6 т;
  10. Сербия — 8,9 т.

Отмечается, что, по данным Всемирного банка, уровень выработки отходов только растет, а из-за роста численности населения и увеличения городских территорий до 2050 года объемы производства мусора в мире может увеличиться на 70%.

Ранее сообщалось, что в Грузии запретили производство и продажу пластиковых пакетов. Использовать можно только биоразлагаемые кульки.

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Теги: мусор, загрязнение окружающей среды, отходы, самые грязные страны мира
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.07.2019, 18:17
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гость
Как там у кацапов город Тулун отстроили или всё ещё на плаву?
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